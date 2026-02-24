Ричмонд
Тройной тариф на воду: волгоградцев без счетчиков ждут огромные счета

Эксперты объясняют, как избежать переплаты.

Источник: AP 2024

Жителей Волгоградской области, как и всех россиян, предупредили о резком изменении в платежках за коммунальные услуги. С начала 2026 года для тех, кто до сих пор не поставил в квартире индивидуальные приборы учета, тарифы на воду взлетели до небес. Теперь вместо привычных сумм придется платить в три раза больше.

Раньше к нормативу применяли коэффициент 1,5, но теперь правила ужесточили. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Разворотнева, ресурсники несли серьезные убытки, поэтому коэффициент вырос до тройного. Самый простой и логичный способ не переплачивать — это срочно установить счетчики. Это позволит отдавать деньги только за тот объем воды, который вы реально потратили.

Однако есть ситуации, когда поставить прибор учета просто невозможно технически. Часто с этим сталкиваются жители ветхих домов или старых общежитий. В таком случае выход тоже есть: нужно пригласить специалистов управляющей компании, чтобы они официально подтвердили отсутствие возможности установки счетчика. Этот акт нужно отнести в расчетный центр или в саму УК.

Только после этого тройной коэффициент снимут, и плата вернется к обычному нормативу.

Ранее сообщалось, что тарифы на ЖКХ в регионе в 2026 году поднимут дважды.