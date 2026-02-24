Тройной тариф на воду: волгоградцев без счетчиков ждут огромные счета

Жителей Волгоградской области, как и всех россиян, предупредили о резком изменении в платежках за коммунальные услуги. С начала 2026 года для тех, кто до сих пор не поставил в квартире индивидуальные приборы учета, тарифы на воду взлетели до небес. Теперь вместо привычных сумм придется платить в три раза больше.