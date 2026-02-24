Эксперт Богачев: выход пятен с обратной стороны Солнца возможен 25 февраля

«По графику мы, однако, ждем возврата к Земле активной области № 4366, которая в начале февраля поставила рекорд XXI века по числу сильных вспышек. Как ожидается, связанная с этой областью группа пятен может появиться на восточном краю Солнца в течение 1−2 суток. В настоящее время наблюдаются первые признаки отталкивания солнечной активности от дна — виден рост рентгеновского излучения. Мы интерпретируем это именно как свидетельство возврата группы 4366. Точные выводы, о том, как это повлияет на солнечную активность, можно будет сделать только через 2−3 дня», — подытожил эксперт.