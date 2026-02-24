Эксперт Богачев: выход пятен с обратной стороны Солнца возможен 25 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Выход пятен с обратной стороны Солнца возможен уже в среду, ожидается возвращение активной области, установившей в начале февраля рекорд XXI века по числу сильных вспышек. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Ранее сообщалось, что на Солнце исчезли все пятна. По словам Богачева, на данный момент зарегистрирован уже третий подряд день без пятен, что происходит впервые с конца 2021 года.
«По графику мы, однако, ждем возврата к Земле активной области № 4366, которая в начале февраля поставила рекорд XXI века по числу сильных вспышек. Как ожидается, связанная с этой областью группа пятен может появиться на восточном краю Солнца в течение 1−2 суток. В настоящее время наблюдаются первые признаки отталкивания солнечной активности от дна — виден рост рентгеновского излучения. Мы интерпретируем это именно как свидетельство возврата группы 4366. Точные выводы, о том, как это повлияет на солнечную активность, можно будет сделать только через 2−3 дня», — подытожил эксперт.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.