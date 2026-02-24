В Ростовской области внедрят проект умного освещения дорог

Заявленные планы могут реализовать в рассрочку на срок от 3 до 7 лет, и это должно снизить нагрузку на бюджет. Также после внедрения новых технологий на опорах освещения позволят платно размещать базовые станций 5G, видеокамеры и систем V2I.