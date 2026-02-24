В Ростовской области внедрят проект умного освещения дорог

В Ростовской области запустят пилотный проект по внедрению умного освещения на региональных дорогах. План будущего обновления обсудили на специальном совещании с участием заместителя губернатора — министра транспорта региона Алены Беликовой.
В рамках проекта планируют создание цифрового двойника сетей освещения, это позволит перейти к электронному управлению, включая автоматический контроль и получение мгновенного оповещения о неисправностях.
Проект направлен на строительство новых сетей на неосвещенных участках дорог, а также на модернизацию существующей инфраструктуры.
Заявленные планы могут реализовать в рассрочку на срок от 3 до 7 лет, и это должно снизить нагрузку на бюджет. Также после внедрения новых технологий на опорах освещения позволят платно размещать базовые станций 5G, видеокамеры и систем V2I.
— Безопасность на дорогах напрямую зависит от качества освещения и управляемости инфраструктурой. Переход на модель «умного освещения» — не только экономия энергии и снижение эксплуатационных расходов, но и фундаментальное повышение безопасности, — отметила Алена Беликова.
Пилотное поэтапное внедрение позволит оценить эффективность цифровых решений перед их полномасштабным внедрением.