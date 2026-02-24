Ричмонд
Москвичам рекомендовали выезжать после 20:00 из-за загруженных дорог

Водителям стоит выезжать после 20:00 из-за загруженных дорог в Москве. Вечером во вторник, 24 февраля, ожидается до 8 баллов, сообщил столичный Дептранс со ссылкой на ЦОДД в телеграм-канале.

«В городе перекрытия, а значит, некоторые привычные маршруты могут быть закрыты, а объездные пути загружены. Время в пути станет непредсказуемым», — уточнили в департаменте.

Затруднения движения в вечерний разъезд ожидаются: на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных; на Бульварном кольце; на Садовом кольце. В таком случае лучше пользоваться метро, так как погода и дорожная обстановка не влияют на движение поездов.

Ранее столичных водителей предупредили об ограничении движения транспорта на участке улицы Поляны в районе Южное Бутово с 24 февраля до 31 октября. Данные меры связаны со строительством инженерных сетей.

В частности, в районе дома 75, строения 2, будет закрыта для движения одна полоса с обустройством временного уширения. С 3 марта до 31 октября на том же участке будет перекрыто две полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.