Аэропорты Самары и Ульяновска возобновили работу

Ранее в регионах объявлялась угроза атаки беспилотников.
Во вторник над Самарской областью был сбит один вражеский беспилотный летательный аппарат. Погибших и пострадавших нет. В регионе объявлялся план «Ковер». В связи с этим произошла задержка вылета восьми рейсов из Самары. Еще один рейс был отменен.
