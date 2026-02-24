Ричмонд
Аэропорты Самары и Ульяновска возобновили работу

Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Ульяновска. Они временно не принимали и не отправляли самолеты из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает Росавиация.

Источник: Коммерсантъ

Ранее в регионах объявлялась угроза атаки беспилотников.

Во вторник над Самарской областью был сбит один вражеский беспилотный летательный аппарат. Погибших и пострадавших нет. В регионе объявлялся план «Ковер». В связи с этим произошла задержка вылета восьми рейсов из Самары. Еще один рейс был отменен.

