Сирены и экстренные сигналы прозвучат в нескольких городах Казахстана

В ходе проверки в городе кратковременно включат сирены и будет подан сигнал «Внимание всем!». Также задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие — это учебная проверка.
Сирены заработают также в Шымкенте, Карагандинской и Жетысуской областей.
Услышав сигнал, необходимо:
включить телевизор или радиоприемник;
проверить официальные интернет-ресурсы и мобильные приложения;
внимательно ознакомиться с передаваемой информацией и инструкциями.
Учения «Көктем-2026» продлятся
На сегодняшний день ситуация с паводковыми проявлениями находится под контролем.