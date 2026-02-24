Как завезти электромобиль в Казахстан с 2026 года, рассказали в налоговой

Главный эксперт управления неторгового оборота Комитета госдоходов Медет Меделбай сообщил, что ранее в течение нескольких лет электромобили освобождались от таможенных пошлин и налогов при ввозе в Казахстан, согласно решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Действовала ежегодная квота в 15 тыс. авто.
Однако на 2026 год квоты не продлили, и ввоз машин с электродвигателем будет осуществляться в общеустановленном порядке — с уплатой налогов и пошлин.
Как оформлять электромобили в Казахстане с 2026 года.
По словам специалиста КГД, существует три основных способа оформления транспортного средства с электрическим двигателем.
По декларации на товары по ставкам ВТО.
Этот способ чаще всего выбирают казахстанцы. Таможенный сбор при нем составляет 6 МРП (26 тыс. тенге). НДС уплачивается в размере 16% от стоимости.
При этом стоит учесть, что на такие авто налагаются ограничения на вывоз транспорта за пределы Казахстана и продажу его за рубежом.
По ставкам ЕТТ ЕАЭС (единый таможенный тариф).
Таможенный сбор также составляет 6 МРП. Размер НДС — 16%. Дополнительно уплачивается ввозная таможенная пошлина в размере 15% от стоимости транспортного средства.
В этом случае владелец имеет право выезжать на таком автомобиле за пределы Казахстана и продавать его за рубежом.
Пассажирская таможенная декларация (ПТД).
При оформлении по ПТД применяется совокупный таможенный платеж — 27% от таможенной стоимости транспортного средства.
Что следует учесть при ввозе электромобилей в Казахстан.
По словам Медета Меделбая, казахстанцам, приобретающим электромобили за рубежом, следует внимательно проверять документы, особенно код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). Важно учитывать разницу между электромобилем и гибридом.
Для оформления электромобиля в Казахстане потребуются документы: паспорт, товарно-транспортная накладная, инвойс (международный счет-фактура) и упаковочный лист.
Если при ввозе автомобиля указана неверная стоимость или другие данные в декларации, можно обратиться с заявлением в налоговые органы.