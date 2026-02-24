Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как завезти электромобиль в Казахстан с 2026 года, рассказали в налоговой

С 2026 года для Казахстана в ЕАЭС отсутствует квота на беспошлинный ввоз электромобилей. Специалист Комитета госдоходов рассказал, что электрокары теперь можно оформить тремя разными способами.

Источник: Курсив

Главный эксперт управления неторгового оборота Комитета госдоходов Медет Меделбай сообщил, что ранее в течение нескольких лет электромобили освобождались от таможенных пошлин и налогов при ввозе в Казахстан, согласно решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Действовала ежегодная квота в 15 тыс. авто.

Однако на 2026 год квоты не продлили, и ввоз машин с электродвигателем будет осуществляться в общеустановленном порядке — с уплатой налогов и пошлин.

Как оформлять электромобили в Казахстане с 2026 года.

По словам специалиста КГД, существует три основных способа оформления транспортного средства с электрическим двигателем.

По декларации на товары по ставкам ВТО.

Этот способ чаще всего выбирают казахстанцы. Таможенный сбор при нем составляет 6 МРП (26 тыс. тенге). НДС уплачивается в размере 16% от стоимости.

При этом стоит учесть, что на такие авто налагаются ограничения на вывоз транспорта за пределы Казахстана и продажу его за рубежом.

По ставкам ЕТТ ЕАЭС (единый таможенный тариф).

Таможенный сбор также составляет 6 МРП. Размер НДС — 16%. Дополнительно уплачивается ввозная таможенная пошлина в размере 15% от стоимости транспортного средства.

В этом случае владелец имеет право выезжать на таком автомобиле за пределы Казахстана и продавать его за рубежом.

Пассажирская таможенная декларация (ПТД).

При оформлении по ПТД применяется совокупный таможенный платеж — 27% от таможенной стоимости транспортного средства.

Что следует учесть при ввозе электромобилей в Казахстан.

По словам Медета Меделбая, казахстанцам, приобретающим электромобили за рубежом, следует внимательно проверять документы, особенно код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). Важно учитывать разницу между электромобилем и гибридом.

Для оформления электромобиля в Казахстане потребуются документы: паспорт, товарно-транспортная накладная, инвойс (международный счет-фактура) и упаковочный лист.

Если при ввозе автомобиля указана неверная стоимость или другие данные в декларации, можно обратиться с заявлением в налоговые органы.