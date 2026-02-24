Ричмонд
В Башкирии станет проще бесплатно получить землю: однако есть нюансы

В Башкирии для льготников упростят порядок получения бесплатной земли.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Курултая готовятся принять в окончательном чтении поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». Документ рассмотрят на пленарном заседании в эту пятницу — 27 февраля.

Как пояснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев, изменения оптимизируют процедуру предоставления бесплатных участков под индивидуальное жилье. Льготникам дадут право самостоятельно образовывать земельные участки при соблюдении ряда условий: земля должна находиться в границах населенного пункта и в зоне, предназначенной для ИЖС, а ее образование — соответствовать градостроительной документации.

После выбора участка гражданину нужно будет подать заявление о предварительном согласовании в Минземимущества республики или местную администрацию. Решение о согласовании станет основанием для бесплатного выделения земли.

При этом самостоятельный поиск — не обязанность, а право. Те, кто не захочет этим заниматься, смогут по-прежнему получать уже сформированные участки или единовременную денежную выплату. Принцип очередности сохраняется, но новая опция позволит продвигать очередь быстрее.

По данным Минземимущества, на 1 января 2026 года в республике насчитывается 16 098 льготников, имеющих право на бесплатную землю под ИЖС. Среди них: многодетные семьи (10 434), нуждающиеся в жилье (2 823), семьи с детьми-инвалидами (1 665), участники СВО и члены семей погибших (626), молодые семьи (531), бюджетники (19). 80% очередников живут в Уфе и уфимской агломерации.

