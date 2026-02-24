В Башкирии станет проще бесплатно получить землю: однако есть нюансы

По данным Минземимущества, на 1 января 2026 года в республике насчитывается 16 098 льготников, имеющих право на бесплатную землю под ИЖС. Среди них: многодетные семьи (10 434), нуждающиеся в жилье (2 823), семьи с детьми-инвалидами (1 665), участники СВО и члены семей погибших (626), молодые семьи (531), бюджетники (19). 80% очередников живут в Уфе и уфимской агломерации.