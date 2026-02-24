Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по качеству жизни в 2025 году

Адыгея показала значительный прогресс, поднявшись на семь строчек — с 18-го места в 2024 году (63,6 балла) на 11-е в 2025-м с показателем 66,7 балла. Лидерами рейтинга остались столичные регионы: Москва с 84,4 балла, Санкт-Петербург с 84,2 балла и Московская область с 81,8 балла. В первую десятку также вошли Татарстан, Ростовская, Ленинградская, Калининградская, Самарская и Воронежская области.