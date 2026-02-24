Новое о проверке газовой плиты и котла: какие изменения ждут калининградцев

— Собственники жилых помещений имеют право привлекать к ремонту внутриквартирного газового оборудования сторонние организации, — пояснили в АО, — но при этом обязаны уведомить об этом специализированную организацию в электронной или письменной форме либо по телефону не позднее чем за сутки до начала работ. Если работы касаются систем отопления в отопительный сезон — не позднее чем за шесть часов до начала работ.