Юлия Путинцева вылетела на старте своего первого турнира после Australian Open

Спортсменка, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, в первом круге соревнований в Мексике встретилась с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры — 122-й ракеткой мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Путинцевой со счетом 4:6, 6:1, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.
За время встречи казахстанка не выполнила эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала восемь из 16 брейк-пойнтов.
Турнир в Мериде стал для Путинцевой первым после Australian Open. На мэйджоре в Мельбурне она дошла до четвертого круга, установив личный рекорд.
