Юлия Путинцева вылетела на старте своего первого турнира после Australian Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева неудачно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсменка, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, в первом круге соревнований в Мексике встретилась с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры — 122-й ракеткой мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Путинцевой со счетом 4:6, 6:1, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.

За время встречи казахстанка не выполнила эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала восемь из 16 брейк-пойнтов.

Турнир в Мериде стал для Путинцевой первым после Australian Open. На мэйджоре в Мельбурне она дошла до четвертого круга, установив личный рекорд.

