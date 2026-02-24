Ричмонд
В учебных заведениях Новосибирска проведут антитеррористические тренировки

Жителей предупредили о возможной эвакуация учащихся и персонала.

Источник: Комсомольская правда

25 февраля в 10.00 утра во всех общеобразовательных организациях Новосибирска пройдут учебные тренировки на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Студентов, школьников и преподавателей предупредили о возможных эвакуациях. Тренировки проводят по плану антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Родителей учеников и всех жителей города просят сохранять спокойствие.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что за минувшую неделю в Новосибирске произошло 26 пожаров.