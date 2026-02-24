В 2026 году семьям из Иркутской области направят 155,3 миллиона рублей при рождении детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе министерства социального развития Приангарья, семьи могут получить 10 тысяч рублей при рождении ребёнка. Это пособие предназначено для тех, чей доход на человека меньше двух прожиточных минимумов. В 2025 году такую помощь получили 6 183 семьи, в которых родились 6 268 детей.
— Семьи, где родилась двойня, тройня или больше детей одновременно, и их доход на человека меньше двух прожиточных минимумов, могут получить по 35 тысяч рублей на каждого из малышей. В прошлом году такую помощь от государства получили 128 семей, — уточняется в сообщении.
Для тех, кто ожидает первенца, введена единовременная выплата. С 1 апреля 2025 года сумма достигла 34,4 тысячи рублей. За текущий год её получили 2 611 семей.