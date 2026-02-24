В РФ научились преобразовать звуковые импульсы в высокочастотные магнитные волны

Схожим образом возникают многие другие колебания, в том числе хлопок при переходе самолета на сверхзвуковую скорость. Аналог эффекта Вавилова-Черенкова для магнитных материалов ранее не был известен, потому что не существовало подходящего источника спиновых волн, который мог бы двигаться через магнитный материал с нужной скоростью. Российские физики обнаружили, что данными свойствами обладают тонкие пленки из феррит-граната, относительно нового магнитного материала, на поверхность которого нанесен слой из золота.