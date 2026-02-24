Раненый в школе Александровска мальчик идет на поправку

Напомним, утром 19 февраля в школе № 1 в Александровске на третьем этаже лестничного марша семиклассник достал нож и ударил им своего сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в местную больницу, а дальше — в Березники. Параллельно с этим в Березники на вертолете летели высококвалифицированные врачи из Перми. Там мальчику сделали операцию, стабилизировали его и увезли в Пермь, где он сейчас лечится.