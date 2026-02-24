Раненый в школе Александровска мальчик идет на поправку

В пресс-службе краевого минздрава «КП»-Пермь сообщили, что раненый в Александровской школе семиклассник идет на поправку. Если раньше его состояние было тяжелым, сейчас ему стало лучше.
— Ребенок продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести, стабильный, — сообщили в Минздраве Прикамья.
Мы спросили, навещают ли пострадавшего родные, но нам ответили, что эта информация относится к персональным данным, поэтому журналистам ее предоставить не могут.
Напомним, утром 19 февраля в школе № 1 в Александровске на третьем этаже лестничного марша семиклассник достал нож и ударил им своего сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в местную больницу, а дальше — в Березники. Параллельно с этим в Березники на вертолете летели высококвалифицированные врачи из Перми. Там мальчику сделали операцию, стабилизировали его и увезли в Пермь, где он сейчас лечится.
Нападавшего задержали. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ: «покушение на убийство несовершеннолетнего», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.