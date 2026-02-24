Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Снегопад в Москве будет идти весь вторник и продлится с перерывами в среду, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Снег от умеренного до сильного продлится сегодня до середины ночи, потом он перейдет в категорию от умеренного до слабого и продлится с перерывами еще в среду. За все время может выпасть от 5 до 8 сантиметров свежего снега», — рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что это не сравнимо с тем, что постигло Москву 19 и 20 февраля, когда выпало от 20 до 28 миллиметров осадков, что эквивалентно 20−25 сантиметрам снега.
«Так что снег будет, но по интенсивности он будет заметно слабее, чем тот снегопад, который мы пережили 19−20 февраля. Закончится он в среду, а потом будет два-три дня стоять хорошая, спокойная погода, в это время ожидается рост давления», — уточнил Шувалов.
Он заключил, что морозы будут умеренные, порядка 4−9 градусов ниже нуля в ночные часы, и минус 1 — минус 6 градусов — в дневные часы. При снеге все время будет сохраняться 3−5 градусов мороза.