Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

«Снег от умеренного до сильного продлится сегодня до середины ночи, потом он перейдет в категорию от умеренного до слабого и продлится с перерывами еще в среду. За все время может выпасть от 5 до 8 сантиметров свежего снега», — рассказал Шувалов.