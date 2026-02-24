Деньги — в банке: Только в январе жители Молдовы набрали кредитов на 5,2 млрд леев, в основном, на оплату коммуналки

Эксперты отмечают, что 5,2 млрд леев — это один из крупнейших месячных показателей за последний период. По сравнению с декабрём 2025 года объём выдачи вырос, что может быть связано с сезонной деловой активностью и ростом спроса на финансирование со стороны бизнеса и населения. Жители Молдовы набрали кредитов на 5,2 миллиарда леев за месяц.