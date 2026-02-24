Деньги — в банке: Только в январе жители Молдовы набрали кредитов на 5,2 млрд леев, в основном, на оплату коммуналки

Жители Молдовы оформили кредиты на 5,2 млрд леев только за январь 2026 года.
В Молдова в январе 2026 года объём новых кредитов, выданных банками, составил 5,2 млрд леев. Речь идёт о займах, оформленных физическими и юридическими лицами в течение одного месяца.
Значительная часть средств пришлась на потребительские кредиты в национальной валюте. Средний срок кредитования по большинству договоров составил от 2 до 5 лет, а процентные ставки варьировались в зависимости от типа займа и банка. Существенную долю также заняли ипотечные кредиты, объём которых исчисляется сотнями миллионов леев.
Эксперты отмечают, что 5,2 млрд леев — это один из крупнейших месячных показателей за последний период. По сравнению с декабрём 2025 года объём выдачи вырос, что может быть связано с сезонной деловой активностью и ростом спроса на финансирование со стороны бизнеса и населения. Жители Молдовы набрали кредитов на 5,2 миллиарда леев за месяц.
Самое грустное, что, по данным экспертов, кредиты часто берутся на… погашение счетов по коммуналке — в основном, за газ и тепло.
Как отдавать потом — пока никто не задумывается.
Как говорится, подумаем об этом завтра…
