Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится в жизни казахстанцев с 1 марта

«Курсив» собрал все известные на конец февраля изменения в законах, правилах для бизнеса, работе ж/д- и авиаперевозчиков, а также в сфере образования и грантов.

Источник: Курсив

Референдум.

Референдум по проекту новой Конституции назначен на 15 марта 2026 года. Казахстанцы проголосуют за изменение основного закона страны. Мероприятие пройдет на 10,4 тыс. участках, в том числе 80 при представительствах РК в 62 иностранных государствах. На референдум по Конституции своих наблюдателей направили пять стран: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Таиланд и Палестина.

Имущество, алименты и право собственности.

Президент Касым-Жомарт Токаев в январе подписал документ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнения решений Конституционного Суда и возврата государству незаконно приобретенных активов». Он охватывает довольно широкий спектр проблем и вопросов. Документ вступит в силу 7 марта.

За имущество после расторжения брака или смерти можно будет побороться.

Раньше у бывших супругов было ровно три года на раздел общего имущества, и этот срок автоматически начинал отсчитываться с даты развода. Теперь эта привязка отменена. Трехлетний срок начинает идти не с момента расторжения брака, а с того дня, когда один из супругов фактически столкнулся с нарушением своих имущественных прав, например, узнал о скрытом имуществе, продаже общей квартиры или отказе в доступе к ней.

Также теперь право землепользования будет переходить наследнику не только при наследовании по закону, но и по завещанию. Наследники по завещанию больше не могут быть лишены земли из-за некой формулировки в законе.

Алименты будут платить не по процентам.

Теперь суды могут назначить твердую сумму алиментов, без привязки к процентам от доходов для тех, кто:

работает как индивидуальный предприниматель или самозанятый и применяет специальные налоговые режимы; выехал на постоянное место жительства за пределы Казахстана.

Раньше эти ситуации формально не были прописаны, и из-за этого алименты часто рассчитывались исходя из минимального или дохода на бумаге. Например, предприниматель мог показывать небольшой оборот, а родитель, живущий за границей, ссылаться на сложности с подтверждением заработка. В результате выплаты оказывались нестабильными или слишком низкими.

Теперь суд получает четкое право назначать алименты в твердой денежной сумме, одинаковой каждый месяц и не зависящей от того, сколько дохода формально задекларировано.

Должники с долей в квартире не смогут уйти от ответственности.

Поправки в Гражданский процессуальный кодекс уточняют, что при отсутствии у должника другого имущества суд может разрешить обращение взыскания не только на недвижимость в целом, но и на долю в жилье. Такое решение возможно лишь через суд и применяется в случаях, когда долг невозможно погасить иными способами.

Имущество, акции и бизнес госслужащих и военнослужащих: что изменится.

Теперь появятся более четкие правила для военнослужащих по контракту. Им прямо разрешено сдавать собственное жилье, владеть ограниченным пакетом акций, инвестировать через фонды и иметь цифровые активы. При этом любое другое имущество, приносящее доход, должно быть передано в доверительное управление в течение 30 дней после поступления на службу.

Для госслужащих и приравненных к ним лиц сохраняется запрет на предпринимательскую деятельность, участие в управлении организациями и владение ценными бумагами: бизнес и управление компаниями прямо запрещены, тогда как пассивные инвестиции разрешены в ограниченном объеме: через инвестиционные фонды, облигации и владение не более чем 5% голосующих акций.

Одновременно официально закреплено право сдавать собственное жилье в аренду и получать доход, а все иное имущество, приносящее доход, подлежит обязательной передаче в доверительное управление в течение 30 дней.

Для лиц, работающих в квазигосударственном секторе, ограничения теперь применяются не автоматически, а только при наличии конфликта интересов, использовании служебного положения или если такая деятельность мешает выполнению государственных функций.

Механизм возврата незаконных активов изменится.

Раньше закон допускал только один вариант добровольного возврата активов — фактическую передачу незаконно приобретенных средств или имущества государству. Теперь этот механизм расширили: вернуть активы можно будет и через инвестирование средств в национальную экономику, строительство социально-культурных объектов или иные формы вклада в социально-экономическое развитие страны.

Медики официально под защитой.

В марте вступают в силу изменения в Уголовном кодексе, которые направлены на защиту медработников и водителей скорой помощи. За угрозы и любое насилие против них при исполнении обязанностей вводится прямая уголовная ответственность — от штрафов до длительных сроков лишения свободы.

Какие наказания предусмотрены:

Угроза насилием — штраф 200−500 МРП (от 865 тыс. до 2,2 млн тенге), либо общественные работы до 300 часов, либо ограничение/лишение свободы до 2 лет. Та же угроза, но при отягчающих обстоятельствах (группой лиц, неоднократно, ЧС и т. п.) — 2−3 года ограничения или лишения свободы. Насилие, не опасное для жизни и здоровья — штраф 500−1000 МРП (2,2−4,3 млн тенге), либо общественные работы до 600 часов, либо 2−3 года ограничения/лишения свободы. То же с отягчающими обстоятельствами — 3−7 лет ограничения или лишения свободы. Насилие, опасное для жизни или здоровья — 5−10 лет лишения свободы. То же при отягчающих обстоятельствах — 7−12 лет лишения свободы.

Изменения в банковской системе.

Также 19 марта частично вступает в силу закон о банках. Обновляются понятия и статус банков, банковских холдингов и их участников, вводятся новые правила лицензирования и допуска на банковский рынок, а также новые полномочия регулятора по надзору и контролю. Эти нормы касаются банков, а не клиентов.

Однако грядет еще один ряд изменений в этой сфере, который может коснуться простых граждан:

в гражданское законодательство вводится понятие цифровых финансовых активов как отдельного финансового инструмента, который может выпускаться в электронно-цифровой форме, и такие активы включаются в перечень финансовых инструментов; в регулирование ценных бумаг и банковских операций добавляются нормы о цифровых финансовых активах, в том числе указано, что цифровые финансовые активы считаются разновидностью финансовых инструментов; в Гражданском кодексе уточняется, что договора банковского займа в рамках исламских банковских операций осуществляются на условиях срочности и возвратности без взимания процента за пользование деньгами; уточняется, что вознаграждение за пользование деньгами на текущих банковских счетах не может превышать 1% годовых; в законы о страховой деятельности вводится норма о сроках возврата страховых премий при досрочном расторжении договоров; все коммерческие банки будут привлекать жилстройсбережения наравне с Отбасы банком.

Бизнес, налоги и штрафы.

С 1 марта все, кто не подал уведомление на сохранение или смену налогового режима, автоматически перейдут на общеустановленный режим.

Кроме того, с 12 марта вводится административная ответственность за нарушения при работе с Единой системой учета трудовых договоров. К ним относятся:

невнесение или несвоевременное внесение сведений в ЕСУТД; внесение неполных данных о трудовом договоре; предоставление неверной информации, включая ошибки в реквизитах.

Штрафы будут следующие за первое нарушение:

для должностных лиц штраф составит 30 МРП (120 тыс. тенге); для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 60 МРП (260 тыс. тенге); для среднего бизнеса — 80 МРП (346 тыс. тенге); для крупного бизнеса — 150 МРП (648,7 тыс. тенге).

Если нарушение повторяется в течение года, штрафы удваиваются:

для должностных лиц — 60 МРП (260 тыс. тенге); для малого бизнеса и НКО — 80 МРП (346 тыс. тенге); для среднего бизнеса — 100 МРП (433 тыс. тенге); для крупного бизнеса — 200 МРП (865 тыс. тенге).

«Народный бухгалтер» — консультации сократятся.

С марта консультации в местных управлениях госдоходов будут проводиться два раза в неделю. График работы и адреса пунктов консультаций разместят на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях КГД, департаментов и управлений государственных доходов.

Места приема обозначены вывесками «Народный бухгалтер». Консультации проводят по ряду направлений:

по выбору оптимального налогового режима и вопросам переходного периода; налоговым льготам и вычетам при специальных налоговых режимах; выписке электронных счетов-фактур; порогу НДС, постановке и снятию с учета по НДС при СНР и ОУР; разрешенным видам деятельности для самозанятых; порядку исполнения налоговых обязательств и многое др.

Списание пени и штрафов продолжится.

Микро- и малому бизнесу, которые относились к таковым на 1 января этого года, списывают пеню и штрафы. Списывают следующее:

Пени, числящиеся в лицевом счете налогоплательщика на 1 января 2026 года, а также начисленные на сумму недоимки за период с 1 января 2026 года до даты уплаты включительно. Штрафы, наложенные ОГД за правонарушения в области налогообложения, числящиеся на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика. Пени и штрафы при полном погашении налогового обязательства и платежа в бюджет до 1 апреля 2026 года, срок уплаты которых на 1 января 2026 года был изменен. Штраф, наложенный ОГД за обороты, не учтенные по НДС до 1 января 2026 года, и отраженный в лицевом счете налогоплательщика.

Есть условие — полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года суммы недоимки по налогам и платежам в бюджет, числящейся на 1 января 2026 года.

Штрафы за мусор будут выписывать чаще.

Акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей получат новые полномочия и смогут составлять административные протоколы по статьям:

434−2 КоАП — за загрязнение мест общего пользования; 505 КоАП — за нарушение правил благоустройства.

Теперь акиматы смогут реагировать быстрее на нарушения в городских и сельских территориях, бороться с несанкционированным выбросом отходов, защищать зеленые насаждения от повреждений и сохранять инфраструктуру.

Путешествия и новые правила у авиаперевозчиков.

Прямые рейсы в Азербайджан.

Air Astana с 15 марта снова начнет летать из Алматы в столицу Азербайджана — Баку. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. В апреле и мае их частота увеличится до трех и четырех раз в неделю соответственно.

С 18 марта регулярные рейсы по маршруту Атырау — Баку — Атырау будут летать чаще: по понедельникам, средам и субботам, а с апреля — по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты в обе стороны для Алматы начинаются от 157 тыс. тенге, а из Атырау — от 97 тыс. тенге.

Виза в Египет станет дороже.

С 1 марта стоимость визы, которую туристы оформляют в пунктах пропуска при въезде в Египет, станет дороже. Граждане Казахстана будут платить $30 (14,9 тыс. тенге) за срочную въездную визу в Египет вместо прежних $25 (12,4 тыс. тенге).

FlyArystan и новые правила перелета.

С 1 марта авиакомпания FlyArystan вводит новые правила перевозки ручной клади. Основное — увеличение допустимого веса бесплатной ручной клади до 7 кг вместо 5 кг. Однако габариты для сумки прежние — 56×23x36 сантиметров.

Также сообщалось, что по 20 марта на рейсах авиаперевозчика будут доступны ифтар-сеты за 6,5 тыс. тенге. На выбор есть плов или манты с тыквой в качестве горячих блюд. Вместе с ними идут салатный микс, хлеб, вода и финики. Сет можно заказать заранее через сайт или приложение компании.

Ограничение правил на ж/д-перевозки.

Скидки на ЖД-перевозки не будут действовать с 20 по 29 марта 2026 года. Ранее сообщалось, что казахсатнцы с 15 до 25 лет смогут передвигаться на верхних полках поездов со скидкой до 33%. Чтобы получить скидку, нужно оформить дисконтную карту KETTIK33 за 3 тыс. тенге.

Также это касается скидки в 25% на все ж/д билеты для граждан старше 60 лет с дисконтной картой QURMET. Она стоит 3 тыс. тенге и позволяет покупать билеты в купе, плацкарт и сидячие вагоны без ограничений по месту.

В Китай и обратно можно снова через «Хоргос».

Пункт пропуска с китайской стороны «Хоргорс» из-за празднования Китайского Нового года был закрыт с 16 февраля. Его откроют 1 марта.

Возможности для ученых и IT.

Казахстанцы могут поехать в Кремниевую долину.

До 14 марта на сайте можно подать заявку на участие в программе Red Bull Basement — глобальной инициативы для студентов с технологическими и стартап-идеями. Победитель казахстанского национального отбора представит проект на мировом финале в Кремниевой долине и поборется за возможность получить $100 тыс. инвестиций на реализацию своей идеи.

Возможность доступна для студентов старше 18 лет в командах из одного или двух человек. Приоритет отдадут проектам в сфере ПО, облачных и ИИ-решений.

Гранты в $40 тыс. на молодежные проекты по климатической справедливости и экологии.

До 1 марта можно подать заявку на программу от Youth Climate Justice Fund, которая поддерживает молодежные группы, ведущие проекты по климатической справедливости и защите окружающей среды.

Участвовать могут группы молодежи до 35 лет. Предусматриваются гранты до $20 тыс. для локальных инициатив, и до $40 тыс. для национальных групп.

Подать заявку и получить больше информации можно на сайте программы ycjf.org.

Как дети и взрослые отдохнут в марте.

Все школьники страны отдохнут весной — с 19 по 29 марта включительно. Затем начнется четвертая четверть, которая продлится восемь учебных недель и завершится 25 мая.

Взрослые тоже неплохо отдохнут в марте. Общее количество дней отдыха зависит от графика работы:

при пятидневной рабочей неделе: из 31 календарного дня 13 будут выходными и только 18 — рабочими; при шестидневной рабочей неделе: предусмотрено 9 выходных и 22 рабочих дня.

Изменения в аттестации ряда профессий.

Для судебных экспертов получить аттестацию будет проще.

Аттестацию и присвоение квалификации судебного эксперта и других автоматизировали. Новые правила вступят в силу с 1 марта.

Для присвоения квалификации судебного эксперта нужно сдать тестирование на знание законодательства и проверку должного уровня практических навыков, с выдачей квалификационного свидетельства. Список лиц, подлежащих присвоению квалификации судебного эксперта, формирует Центр судебных экспертиз (ЦСЭ).

Заявление на аттестацию нужно будет подать за три рабочих дня. Затем проведут компьютерное тестирование в два этапа.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше