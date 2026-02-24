Что изменится в жизни казахстанцев с 1 марта

Референдум.
Референдум по проекту новой Конституции назначен на 15 марта 2026 года. Казахстанцы проголосуют за изменение основного закона страны. Мероприятие пройдет на 10,4 тыс. участках, в том числе 80 при представительствах РК в 62 иностранных государствах. На референдум по Конституции своих наблюдателей направили пять стран: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Таиланд и Палестина.
Имущество, алименты и право собственности.
Президент Касым-Жомарт Токаев в январе подписал документ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнения решений Конституционного Суда и возврата государству незаконно приобретенных активов». Он охватывает довольно широкий спектр проблем и вопросов. Документ вступит в силу 7 марта.
За имущество после расторжения брака или смерти можно будет побороться.
Раньше у бывших супругов было ровно три года на раздел общего имущества, и этот срок автоматически начинал отсчитываться с даты развода. Теперь эта привязка отменена. Трехлетний срок начинает идти не с момента расторжения брака, а с того дня, когда один из супругов фактически столкнулся с нарушением своих имущественных прав, например, узнал о скрытом имуществе, продаже общей квартиры или отказе в доступе к ней.
Также теперь право землепользования будет переходить наследнику не только при наследовании по закону, но и по завещанию. Наследники по завещанию больше не могут быть лишены земли из-за некой формулировки в законе.
Алименты будут платить не по процентам.
Теперь суды могут назначить твердую сумму алиментов, без привязки к процентам от доходов для тех, кто:
работает как индивидуальный предприниматель или самозанятый и применяет специальные налоговые режимы; выехал на постоянное место жительства за пределы Казахстана.
Раньше эти ситуации формально не были прописаны, и из-за этого алименты часто рассчитывались исходя из минимального или дохода на бумаге. Например, предприниматель мог показывать небольшой оборот, а родитель, живущий за границей, ссылаться на сложности с подтверждением заработка. В результате выплаты оказывались нестабильными или слишком низкими.
Теперь суд получает четкое право назначать алименты в твердой денежной сумме, одинаковой каждый месяц и не зависящей от того, сколько дохода формально задекларировано.
Должники с долей в квартире не смогут уйти от ответственности.
Поправки в Гражданский процессуальный кодекс уточняют, что при отсутствии у должника другого имущества суд может разрешить обращение взыскания не только на недвижимость в целом, но и на долю в жилье. Такое решение возможно лишь через суд и применяется в случаях, когда долг невозможно погасить иными способами.
Имущество, акции и бизнес госслужащих и военнослужащих: что изменится.
Теперь появятся более четкие правила для военнослужащих по контракту. Им прямо разрешено сдавать собственное жилье, владеть ограниченным пакетом акций, инвестировать через фонды и иметь цифровые активы. При этом любое другое имущество, приносящее доход, должно быть передано в доверительное управление в течение 30 дней после поступления на службу.
Для госслужащих и приравненных к ним лиц сохраняется запрет на предпринимательскую деятельность, участие в управлении организациями и владение ценными бумагами: бизнес и управление компаниями прямо запрещены, тогда как пассивные инвестиции разрешены в ограниченном объеме: через инвестиционные фонды, облигации и владение не более чем 5% голосующих акций.
Одновременно официально закреплено право сдавать собственное жилье в аренду и получать доход, а все иное имущество, приносящее доход, подлежит обязательной передаче в доверительное управление в течение 30 дней.
Для лиц, работающих в квазигосударственном секторе, ограничения теперь применяются не автоматически, а только при наличии конфликта интересов, использовании служебного положения или если такая деятельность мешает выполнению государственных функций.
Механизм возврата незаконных активов изменится.
Раньше закон допускал только один вариант добровольного возврата активов — фактическую передачу незаконно приобретенных средств или имущества государству. Теперь этот механизм расширили: вернуть активы можно будет и через инвестирование средств в национальную экономику, строительство социально-культурных объектов или иные формы вклада в социально-экономическое развитие страны.
Медики официально под защитой.
В марте вступают в силу изменения в Уголовном кодексе, которые направлены на защиту медработников и водителей скорой помощи. За угрозы и любое насилие против них при исполнении обязанностей вводится прямая уголовная ответственность — от штрафов до длительных сроков лишения свободы.
Какие наказания предусмотрены:
Угроза насилием — штраф 200−500 МРП (от 865 тыс. до 2,2 млн тенге), либо общественные работы до 300 часов, либо ограничение/лишение свободы до 2 лет. Та же угроза, но при отягчающих обстоятельствах (группой лиц, неоднократно, ЧС
Изменения в банковской системе.
Также 19 марта частично вступает в силу закон о банках. Обновляются понятия и статус банков, банковских холдингов и их участников, вводятся новые правила лицензирования и допуска на банковский рынок, а также новые полномочия регулятора по надзору и контролю. Эти нормы касаются банков, а не клиентов.
Однако грядет еще один ряд изменений в этой сфере, который может коснуться простых граждан:
в гражданское законодательство вводится понятие цифровых финансовых активов как отдельного финансового инструмента, который может выпускаться в электронно-цифровой форме, и такие активы включаются в перечень финансовых инструментов; в регулирование ценных бумаг и банковских операций добавляются нормы о цифровых финансовых активах, в том числе указано, что цифровые финансовые активы считаются разновидностью финансовых инструментов; в Гражданском кодексе уточняется, что договора банковского займа в рамках исламских банковских операций осуществляются на условиях срочности и возвратности без взимания процента за пользование деньгами; уточняется, что вознаграждение за пользование деньгами на текущих банковских счетах не может превышать 1% годовых; в законы о страховой деятельности вводится норма о сроках возврата страховых премий при досрочном расторжении договоров; все коммерческие банки будут привлекать жилстройсбережения наравне с Отбасы банком.
Бизнес, налоги и штрафы.
С 1 марта все, кто не подал уведомление на сохранение или смену налогового режима, автоматически перейдут на общеустановленный режим.
Кроме того, с 12 марта вводится административная ответственность за нарушения при работе с Единой системой учета трудовых договоров. К ним относятся:
невнесение или несвоевременное внесение сведений в ЕСУТД; внесение неполных данных о трудовом договоре; предоставление неверной информации, включая ошибки в реквизитах.
Штрафы будут следующие за первое нарушение:
для должностных лиц штраф составит 30 МРП (120 тыс. тенге); для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 60 МРП (260 тыс. тенге); для среднего бизнеса — 80 МРП (346 тыс. тенге); для крупного бизнеса — 150 МРП (648,7 тыс. тенге).
Если нарушение повторяется в течение года, штрафы удваиваются:
для должностных лиц — 60 МРП (260 тыс. тенге); для малого бизнеса и НКО — 80 МРП (346 тыс. тенге); для среднего бизнеса — 100 МРП (433 тыс. тенге); для крупного бизнеса — 200 МРП (865 тыс. тенге).
«Народный бухгалтер» — консультации сократятся.
С марта консультации в местных управлениях госдоходов будут проводиться два раза в неделю. График работы и адреса пунктов консультаций разместят на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях КГД, департаментов и управлений государственных доходов.
Места приема обозначены вывесками «Народный бухгалтер». Консультации проводят по ряду направлений:
по выбору оптимального налогового режима и вопросам переходного периода; налоговым льготам и вычетам при специальных налоговых режимах; выписке электронных счетов-фактур; порогу НДС, постановке и снятию с учета по НДС при СНР и ОУР; разрешенным видам деятельности для самозанятых; порядку исполнения налоговых обязательств и многое др.
Списание пени и штрафов продолжится.
Микро- и малому бизнесу, которые относились к таковым на 1 января этого года, списывают пеню и штрафы. Списывают следующее:
Пени, числящиеся в лицевом счете налогоплательщика на 1 января 2026 года, а также начисленные на сумму недоимки за период с 1 января 2026 года до даты уплаты включительно. Штрафы, наложенные ОГД за правонарушения в области налогообложения, числящиеся на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика. Пени и штрафы при полном погашении налогового обязательства и платежа в бюджет до 1 апреля 2026 года, срок уплаты которых на 1 января 2026 года был изменен. Штраф, наложенный ОГД за обороты, не учтенные по НДС до 1 января 2026 года, и отраженный в лицевом счете налогоплательщика.
Есть условие — полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года суммы недоимки по налогам и платежам в бюджет, числящейся на 1 января 2026 года.
Штрафы за мусор будут выписывать чаще.
Акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей получат новые полномочия и смогут составлять административные протоколы по статьям:
434−2 КоАП — за загрязнение мест общего пользования; 505 КоАП — за нарушение правил благоустройства.
Теперь акиматы смогут реагировать быстрее на нарушения в городских и сельских территориях, бороться с несанкционированным выбросом отходов, защищать зеленые насаждения от повреждений и сохранять инфраструктуру.
Путешествия и новые правила у авиаперевозчиков.
Прямые рейсы в Азербайджан.
Air Astana с 15 марта снова начнет летать из Алматы в столицу Азербайджана — Баку. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. В апреле и мае их частота увеличится до трех и четырех раз в неделю соответственно.
С 18 марта регулярные рейсы по маршруту Атырау — Баку — Атырау будут летать чаще: по понедельникам, средам и субботам, а с апреля — по вторникам, четвергам и субботам.
Билеты в обе стороны для Алматы начинаются от 157 тыс. тенге, а из Атырау — от 97 тыс. тенге.
Виза в Египет станет дороже.
С 1 марта стоимость визы, которую туристы оформляют в пунктах пропуска при въезде в Египет, станет дороже. Граждане Казахстана будут платить $30 (14,9 тыс. тенге) за срочную въездную визу в Египет вместо прежних $25 (12,4 тыс. тенге).
FlyArystan и новые правила перелета.
С 1 марта авиакомпания FlyArystan вводит новые правила перевозки ручной клади. Основное — увеличение допустимого веса бесплатной ручной клади до 7 кг вместо 5 кг. Однако габариты для сумки прежние — 56×23x36 сантиметров.
Также сообщалось, что по 20 марта на рейсах авиаперевозчика будут доступны ифтар-сеты за 6,5 тыс. тенге. На выбор есть плов или манты с тыквой в качестве горячих блюд. Вместе с ними идут салатный микс, хлеб, вода и финики. Сет можно заказать заранее через сайт или приложение компании.
Ограничение правил на ж/д-перевозки.
Скидки на ЖД-перевозки не будут действовать с 20 по 29 марта 2026 года. Ранее сообщалось, что казахсатнцы с 15 до 25 лет смогут передвигаться на верхних полках поездов со скидкой до 33%. Чтобы получить скидку, нужно оформить дисконтную карту KETTIK33 за 3 тыс. тенге.
Также это касается скидки в 25% на все ж/д билеты для граждан старше 60 лет с дисконтной картой QURMET. Она стоит 3 тыс. тенге и позволяет покупать билеты в купе, плацкарт и сидячие вагоны без ограничений по месту.
В Китай и обратно можно снова через «Хоргос».
Пункт пропуска с китайской стороны «Хоргорс» из-за празднования Китайского Нового года был закрыт с 16 февраля. Его откроют 1 марта.
Возможности для ученых и IT.
Казахстанцы могут поехать в Кремниевую долину.
До 14 марта на сайте можно подать заявку на участие в программе Red Bull Basement — глобальной инициативы для студентов с технологическими и стартап-идеями. Победитель казахстанского национального отбора представит проект на мировом финале в Кремниевой долине и поборется за возможность получить $100 тыс. инвестиций на реализацию своей идеи.
Возможность доступна для студентов старше 18 лет в командах из одного или двух человек. Приоритет отдадут проектам в сфере ПО, облачных и ИИ-решений.
Гранты в $40 тыс. на молодежные проекты по климатической справедливости и экологии.
До 1 марта можно подать заявку на программу от Youth Climate Justice Fund, которая поддерживает молодежные группы, ведущие проекты по климатической справедливости и защите окружающей среды.
Участвовать могут группы молодежи до 35 лет. Предусматриваются гранты до $20 тыс. для локальных инициатив, и до $40 тыс. для национальных групп.
Подать заявку и получить больше информации можно на сайте программы ycjf.org.
Как дети и взрослые отдохнут в марте.
Все школьники страны отдохнут весной — с 19 по 29 марта включительно. Затем начнется четвертая четверть, которая продлится восемь учебных недель и завершится 25 мая.
Взрослые тоже неплохо отдохнут в марте. Общее количество дней отдыха зависит от графика работы:
при пятидневной рабочей неделе: из 31 календарного дня 13 будут выходными и только 18 — рабочими; при шестидневной рабочей неделе: предусмотрено 9 выходных и 22 рабочих дня.
Изменения в аттестации ряда профессий.
Для судебных экспертов получить аттестацию будет проще.
Аттестацию и присвоение квалификации судебного эксперта и других автоматизировали. Новые правила вступят в силу с 1 марта.
Для присвоения квалификации судебного эксперта нужно сдать тестирование на знание законодательства и проверку должного уровня практических навыков, с выдачей квалификационного свидетельства. Список лиц, подлежащих присвоению квалификации судебного эксперта, формирует Центр судебных экспертиз (ЦСЭ).
Заявление на аттестацию нужно будет подать за три рабочих дня. Затем проведут компьютерное тестирование в два этапа.