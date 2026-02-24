Что изменится в жизни казахстанцев с 1 марта

в гражданское законодательство вводится понятие цифровых финансовых активов как отдельного финансового инструмента, который может выпускаться в электронно-цифровой форме, и такие активы включаются в перечень финансовых инструментов; в регулирование ценных бумаг и банковских операций добавляются нормы о цифровых финансовых активах, в том числе указано, что цифровые финансовые активы считаются разновидностью финансовых инструментов; в Гражданском кодексе уточняется, что договора банковского займа в рамках исламских банковских операций осуществляются на условиях срочности и возвратности без взимания процента за пользование деньгами; уточняется, что вознаграждение за пользование деньгами на текущих банковских счетах не может превышать 1% годовых; в законы о страховой деятельности вводится норма о сроках возврата страховых премий при досрочном расторжении договоров; все коммерческие банки будут привлекать жилстройсбережения наравне с Отбасы банком.