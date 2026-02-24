Четырехдневную рабочую неделю введут в марте в Ростовской области

В марте 2026 года жителей Ростовской области ожидает четырехдневная рабочая неделя, это указали в производственном календаре.
Дни отдыха дополнит Международный женский день. В итоге выходные планируются 7, 8 и 9 марта, а также 14 и 15 марта. В связи с этим рабочая неделя в середине месяца сократится и составит четыре дня: 10, 11, 12, 13 марта.
Добавим, остальные выходные в марте выпали на 1, 21, 22, 28 и 29 число. В целом в 2026 году планируют 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Например, длинные выходные также ожидаются с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
