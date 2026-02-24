Четырехдневную рабочую неделю введут в марте в Ростовской области

Добавим, остальные выходные в марте выпали на 1, 21, 22, 28 и 29 число. В целом в 2026 году планируют 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Например, длинные выходные также ожидаются с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.