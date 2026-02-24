В Краснодаре проведут отлов бездомных собак до 6 марта

В Краснодаре запланирован отлов бездомных собак до 6 марта. Об этом сообщили в городском управлении по обращению с животными.
Отлов безнадзорных животных начался 24 февраля. Его проведут в Центральном районе, жилом районе Пашковский, станице Елизаветинской и сквере Солнечный остров.
«Просим жителей внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул», — призвали в управлении по обращению с животными.
Ранее отлов бездомных собак провели в микрорайонах Юбилейном, Гидростроителей, Комсомольском, поселках Прогресс, Водники и станице Старокорсунской.