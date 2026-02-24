Воронежские таможенники пресекли ввоз санкционного сыра из Европы

Сотрудники Воронежской таможни совместно со специалистами Россельхознадзора и Липецкой транспортной прокуратуры выявили факт незаконного ввоза продукции животного происхождения. Это произошло на территории торгово-развлекательного центра «Ривьера». Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
В ходе рейда в ТРЦ была обнаружена партия сыра общим весом 4 кг. Согласно маркировке, продукция была произведена в Италии, Франции и Германии. Ее пытались продать.
Как уточнили в ведомстве, ввоз товаров из стран Европейского союза попадает под действие указа президента РФ о применении специальных экономических мер. В связи с тем, что у владельца отсутствовали разрешительные документы и фитосанитарные сертификаты, сыр признан санкционным и запрещен к ввозу на территорию России.
Изъятая продукция была уничтожена специалистами на месте в соответствии с действующим законодательством.