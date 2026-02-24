Воронежские таможенники пресекли ввоз санкционного сыра из Европы

Как уточнили в ведомстве, ввоз товаров из стран Европейского союза попадает под действие указа президента РФ о применении специальных экономических мер. В связи с тем, что у владельца отсутствовали разрешительные документы и фитосанитарные сертификаты, сыр признан санкционным и запрещен к ввозу на территорию России.