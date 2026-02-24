Ричмонд
Дороги на перевалах в Крыму очищают от снега

Дорожные службы постоянно отслеживают состояние дорог.

Источник: «Крымавтодор»

Зимняя обстановка на трассах Крыма сохраняется. На перевалах проводятся работы по обработке дорожного покрытия, чтобы обеспечить безопасность движения, сообщает пресс-служба «Крымавтодора».

На Ангарском и Грушевском перевалах, а также в районе Шапки Партизан задействована спецтехника. Дорожные службы регулярно отслеживают состояние дорог и при необходимости обрабатывают проезжую часть. Водителей просят быть бдительными и не превышать скорость.

