Петербуржцы со слезами на глазах простились с солистом Shortparis Комягиным

«На церемонию пришло большое количество людей. Часть находилась в здании, а часть на улице. Немало тех, кто принес цветы на прощание. Люди плачут, скорбят», — передает корреспондент.
Гроб принесли закрытый после отпевания в верхнем храме. Оно прошло только для близких.
Прощальную речь произнес один человек. Вначале организаторы предлагали высказаться всем желающим, но из-за большого числа людей и ограниченного времени от этой идеи отказались.
У храма образовалась большая очередь. Всех просили быстрее проститься с артистом из-за ограниченного времени в церкви. Многие принесли термосы из-за прохладной погоды.
«Я из Москвы сегодня утром прилетел, чтобы специально попрощаться. На последний концерт в России не смог попасть, как-то меня это тревожило, а после новостей добило. Ну, думаю, хоть до сюда доеду», — поделился поклонник Комягина.
Артист умер в 39 лет из-за остановки сердца во время тренировки по боксу.
Комягин родился 31 января 1987 года в Новокузнецке и получил искусствоведческое образование. Работал учителем и музейным методистом.
Его творческая карьера началась в Новокузнецке: он выступал в фолк-рок-группе «Пол-Седьмого Ноября» и других коллективах, включая Sound Wave и Fools On Time Square. В 2010 году переехал в Петербург, где в 2012 году основал группу Shortparis.
Комягин снимался в кино и участвовал в театральных постановках, таких как «Лето» Кирилла Серебренникова и «Карамора» Данилы Козловского. В 2023 году написал музыку для фильма «Жена Чайковского» и песню для сериала «Фишер».