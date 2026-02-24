Ричмонд
38 тонн мяса птицы отправили в Узбекистан из Ростовской области

Две партии мяса птицы экспортировали из Ростовской области за неделю.

Источник: Комсомольская правда

С 9 по 13 февраля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Узбекистан оформили две партии мяса птицы общим весом в 38,6 тонны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — говорится на сайте ведомства.

Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в автоматизированной системе «Аргус».

