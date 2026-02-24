Белоруска потеряла 25 тысяч рублей, ожидая мужчину в гости

В милицию обратилась 50-летняя белоруска, попавшаяся на удочку мошенника-романтика. С иностранцем она познакомилась в интернете, и новый знакомый быстро перешел к признаниям в любви и заверениям о переезде в Беларусь. Правда, кавалер пожаловался на тяжелую жизненную ситуацию и попросил о помощи.