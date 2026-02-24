Белоруска потеряла 25 тысяч рублей, ожидая мужчину в гости

В Сморгони белоруска заплатила онлайн-знакомому 25 тысяч рублей, чтобы он приехал в гости. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратилась 50-летняя белоруска, попавшаяся на удочку мошенника-романтика. С иностранцем она познакомилась в интернете, и новый знакомый быстро перешел к признаниям в любви и заверениям о переезде в Беларусь. Правда, кавалер пожаловался на тяжелую жизненную ситуацию и попросил о помощи.
Несколько месяцев женщина переводила деньги возлюбленному, ожидая мужчину в гости. Белоруска успела перечислить интернет-знакомому свыше 25 тысяч белорусских рублей, пока не поняла, что ее обманывают. После этого она обратилась в милицию. Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.
