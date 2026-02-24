Нижегородский спутник «Лобачевский» показал новые кадры с орбиты Земли

При пролёте над приёмной станцией X-диапазона, аппарат разворачивался, чтобы удерживать направленный высокоскоростной канал передачи данных из космоса. И тогда же он передал снимки с установленной на нем широкоугольной камеры, на которых были запечатлены северо-западные регионы России, в том числе Ленинградская область и Карелия.