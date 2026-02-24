Нижегородский спутник «Лобачевский» показал новые кадры с орбиты Земли

ННГУ им. Лобачевского опубликовал новые кадры со спутника «Лобачевский» в режиме реального времени. На них виден Северо-Запад России, снимками поделился Центр управления полётами компании «Геоскан».
При пролёте над приёмной станцией X-диапазона, аппарат разворачивался, чтобы удерживать направленный высокоскоростной канал передачи данных из космоса. И тогда же он передал снимки с установленной на нем широкоугольной камеры, на которых были запечатлены северо-западные регионы России, в том числе Ленинградская область и Карелия.
Также на фото видна голубая кромка атмосферы Земли, защищающая землян от космической радиации.
Сейчас аппарат продолжают тестировать в космосе: специалисты проверяют работу мультиспектральной и гиперспектральной камер и FM-ретранслятора радиосигнала.
Напомним, что ННГУ им. Лобачевского разработал спутник в рамках проекта «Спейс Пи» после получения гранта «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям (ФСИ) в размере 10 млн рублей. Он стал одним из крупнейших спутников, созданных в рамках школьной научно-образовательной программы. Аппарат разработали для мониторинга лесов и сельскохозяйственных культур.
Сам спутник стартовал с космодрома «Восточный» на борту ракеты-носителя «Союз 2.1б» 28 декабря 2025 года в 16:18 и отправил первые сигналы на Землю. Позже вуз поделился кадрами Земли из космоса.
