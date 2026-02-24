Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Башкирии закрыл собой товарища от обстрела: мужчина чудом выжил

Боец СВО из Башкирии закрыл собой товарища от атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2024 года уроженец Башкирии Азамат Муллашев совершил подвиг, который едва не стоил ему жизни. Как сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон», военнослужащий вместе с двумя сослуживцами вызвался эвакуировать тяжело раненого бойца, оставшегося на поле боя.

Под минометным обстрелом и атаками дронов группа нашла пострадавшего и оказала ему первую помощь. На обратном пути они снова попали под удар беспилотника. Азамат закрыл собой раненого и получил тяжелые ранения рук и ног. Всем удалось выжить, однако спасителю ампутировали часть ноги.

Сейчас Азамат Муллашев находится на лечении в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше