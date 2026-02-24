Боец из Башкирии закрыл собой товарища от обстрела: мужчина чудом выжил

В октябре 2024 года уроженец Башкирии Азамат Муллашев совершил подвиг, который едва не стоил ему жизни. Как сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон», военнослужащий вместе с двумя сослуживцами вызвался эвакуировать тяжело раненого бойца, оставшегося на поле боя.
Под минометным обстрелом и атаками дронов группа нашла пострадавшего и оказала ему первую помощь. На обратном пути они снова попали под удар беспилотника. Азамат закрыл собой раненого и получил тяжелые ранения рук и ног. Всем удалось выжить, однако спасителю ампутировали часть ноги.
Сейчас Азамат Муллашев находится на лечении в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
