Ксения Собчак раскритиковала состояние трамваев в Екатеринбурге

«Помнится, два года назад мэр Екатеринбурга Орлов говорил, что лично передвигается на общественном транспорте. Интересно, заценил ли он трамваи в Академическом районе?», — задалась вопросом Собчак.
Она отметила, что трамвайную ветку в Академическом открыли еще три года назад. Однако одна из жительниц города рассказала журналистке, что несмотря на обещания властей закупить новые вагоны, составы так и не вышли. Сейчас здесь курсирует лишь один маршрут — трамвай № 1.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно сообщал о планах построить вторую ветку метро, которая будет затрагивать Академический район. По словам мэра, в городе уже прошли обсуждения изменений в Генплан, включая вопросы продления действующей линии метрополитена и строительства новых станций.