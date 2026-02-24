Ричмонд
Ксения Собчак раскритиковала состояние трамваев в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля, УралПолит.Ru. Жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на грязные, изношенные и переполненные трамваи. Об этом в Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила журналистка Ксения Собчак.

«Помнится, два года назад мэр Екатеринбурга Орлов говорил, что лично передвигается на общественном транспорте. Интересно, заценил ли он трамваи в Академическом районе?», — задалась вопросом Собчак.

Она отметила, что трамвайную ветку в Академическом открыли еще три года назад. Однако одна из жительниц города рассказала журналистке, что несмотря на обещания властей закупить новые вагоны, составы так и не вышли. Сейчас здесь курсирует лишь один маршрут — трамвай № 1.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно сообщал о планах построить вторую ветку метро, которая будет затрагивать Академический район. По словам мэра, в городе уже прошли обсуждения изменений в Генплан, включая вопросы продления действующей линии метрополитена и строительства новых станций.