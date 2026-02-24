Ксения Собчак раскритиковала состояние трамваев в Екатеринбурге

Она отметила, что трамвайную ветку в Академическом открыли еще три года назад. Однако одна из жительниц города рассказала журналистке, что несмотря на обещания властей закупить новые вагоны, составы так и не вышли. Сейчас здесь курсирует лишь один маршрут — трамвай № 1.