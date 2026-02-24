В Ангарске школьница, пострадавшая от нападения собаки, получит 100 тысяч рублей. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в июне 2025 года в микрорайоне Европейский 11-летнюю девочку покусала собака.
— Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права несовершеннолетней дочери, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган провёл проверку и подал в суд исковое заявление к владельцу собаки о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Требования прокурора были удовлетворены. Исполнение решения суда останется под контролем.
