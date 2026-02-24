Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске школьница, пострадавшая от нападения собаки, получит 100 тысяч рублей

D июне 2025 года в микрорайоне Европейский 11-летнюю девочку покусала собака.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске школьница, пострадавшая от нападения собаки, получит 100 тысяч рублей. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в июне 2025 года в микрорайоне Европейский 11-летнюю девочку покусала собака.

— Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права несовершеннолетней дочери, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Надзорный орган провёл проверку и подал в суд исковое заявление к владельцу собаки о возмещении морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Требования прокурора были удовлетворены. Исполнение решения суда останется под контролем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Чунском районе 20-летний парень убил двух человек, пытаясь скрыть кражу. Обвиняемый схватил топор и ударил им 52-летнего мужчину.