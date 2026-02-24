Ричмонд
В ГД рассказали, как дело против Дурова скажется на работе Telegram в России

Telegram в России могут заблокировать, если будет доказано, что мессенджер использовался для пособничества террористам. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Надо будет очень внимательно смотреть структуру управления и владения Telegram. Мне лично неизвестно, на сколько процентов Дуров владеет непосредственно компанией, принимает ли он участие в управлении или это какой-то независимый совет директоров», — отметил Свинцов в интервью NEWS.ru.

Парламентарий заявил, что при наличии у ФСБ бесспорных доказательств причастности организации к террористической деятельности ресурс будет оперативно заблокирован.

Существуют методы для выявления юридического лица, стоящего за данной организацией, если ФСБ классифицирует ее деятельность как террористическую. Свинцов добавил, что в этом случае любые финансовые операции через платформу могут быть расценены как пособничество террористам и финансирование преступников.

По данным СМИ, действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч.1.1 ст. 205.1 УК России. Ранее сообщалось, что мессенджер своевременно не заблокировал каналы, содержащие призывы к экстремистской деятельности.