В Калининграде вырубят 60 деревьев под строительство девятиэтажки на Левитана

Администрация Калининграда выдала порубочный билет компании «Юго-Восток-1» на удаление зелёных насаждений для строительства жилого дома.

Участок с кадастровым номером 39:15:141717:1655 расположен на улице Левитана.

Согласно документам, вырубке подлежат 60 деревьев и 14 кустарников. Также планируется снести 29,8 погонных метра живой изгороди и почти гектар газона (9606 кв. м). Компенсационная стоимость зелёных насаждений оценена в 16,9 млн рублей.

Разрешение на строительство девятиэтажного дома на этом участке региональные власти выдали ещё в марте 2024 года. Компания-застройщик входит в структуру фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» и уже получала разрешения на возведение пяти зданий в этом районе.