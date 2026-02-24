В Калининграде вырубят 60 деревьев под строительство девятиэтажки на Левитана

Разрешение на строительство девятиэтажного дома на этом участке региональные власти выдали ещё в марте 2024 года. Компания-застройщик входит в структуру фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» и уже получала разрешения на возведение пяти зданий в этом районе.