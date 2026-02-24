Ремонт и строительство объектов ЖКХ в Башкирии: власти поделились планами на 2026 год

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании в Центре управления республикой представила планы по обновлению коммунальной инфраструктуры на 2026 год.
В рамках федерального проекта капитально отремонтируют и построят 46 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования из бюджетных источников составит около 1,1 миллиарда рублей.
Кроме того, ресурсоснабжающие организации направят на модернизацию более 3,8 миллиарда рублей внебюджетных средств. Запланирована реализация 65 инвестпрограмм в 34 муниципалитетах. В Уфе, в частности, обновят участок тепломагистрали на улице Рыльского, водопровод на улице Зорге, а также канализационные коллекторы на Посадской и Блюхера.
На период с 2025 по 2028 годы в республике запланировано строительство семи и реконструкция 11 объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 4,3 миллиарда рублей. Среди крупных проектов — первый этап магистрального водовода с резервуарами питьевой воды в Благовещенске и прокладка более 20 км сетей водоснабжения в Краснокамском районе.
По словам Головановой, всего в 2026 году построят, реконструируют и заменят 95 километров сетей. Качество коммунальных услуг улучшится для 183 тысяч жителей республики. Продолжается и второй этап масштабного проекта в уфимском Забелье с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. К концу года планируется ввести все объекты и обеспечить коммунальной инфраструктурой 9,2 миллиона квадратных метров будущего жилья — этого хватит для проживания более 100 тысяч семей.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил держать на контроле своевременное заключение госконтрактов и качественную организацию работ, особенно в Белорецком и Учалинском районах, чтобы следующей зимой минимизировать аварийные ситуации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.