Гигантское чучело, опасная оттепель и сбитый в Калининграде ребёнок: 13 событий, которые обсуждали в длинные выходные

6. Снежная зима в России, в том числе в Калининградской области, создала благоприятные условия для зимовки клещей, сообщила врио директора Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Евгения Калининая. Плотный снежный покров защитил членистоногих от морозов до −26 градусов: под снегом и в лесной подстилке температура не опускается ниже нуля, поэтому часть популяции успешно перезимовала на всех стадиях развития. Клещи начинают просыпаться при +1…+5, активизируются при +10, и при раннем сходе снега их активность может сместиться на апрель, а пик — с конца мая-июня на начало и середину мая.