Гигантское чучело, опасная оттепель и сбитый в Калининграде ребёнок: 13 событий, которые обсуждали в длинные выходные

В области прошли масленичные гуляния, таяние снега наделало бед, а в Калининграде сбили ребёнка — о чём ещё писал «Клопс» в длинные выходные.
1. В субботу, 21 февраля, в поселении викингов Кауп под Зеленоградском сожгли огромное чучело Масленицы.
Кстати, в Калининградской области за год вдвое вырос спрос на организацию Масленицы «под ключ», сообщили эксперты «Авито Услуги». Заметно увеличился спрос на мастер-классы, услуги балалаечников и баянистов, игровые программы. Интерес к организации традиционного сжигания чучела вырос почти в пять раз.
2. В субботу, 21 февраля, в Калининграде под окнами дома на улице Генерала Павлова нашли тело мужчины. Предположительно, погибший выпал из окна.
3. Под Калининградом водитель Mazda и его пассажир скрылись с места ДТП после лобового столкновения с легковушкой. Авария произошла в субботу, 21 февраля, около полудня в посёлке Луговое. Зелёная Mazda выехала на встречную полосу и врезалась в серебристый автомобиль. По словам свидетеля, водитель «японца», предположительно, был пьян. Его пассажир также выглядел нетрезвым. У обоих были травмы головы и кровотечение.
4. Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Корабелку» из Санкт-Петербурга в матче 24-го тура Суперлиги. 21 февраля встреча в спорткомплексе «Янтарный» завершилась со счётом 3:2. После упущенного преимущества по партиям хозяйки перевели игру в тай-брейк, где вырвали победу в напряжённой концовке. Главный тренер Локомотив Андрей Воронков отметил, что решающую роль сыграла поддержка трибун, на которых собрались 4 154 зрителя.
5. В воскресенье, 22 февраля, «Локомотив» снова обыграл «Корабелку»: гости сумели нейтрализовать блок хозяек и навязали жёсткую борьбу, однако в концовке калининградки дожали соперника. Для команды из Петербурга матч завершился поражением в равной игре.
6. Снежная зима в России, в том числе в Калининградской области, создала благоприятные условия для зимовки клещей, сообщила врио директора Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Евгения Калининая. Плотный снежный покров защитил членистоногих от морозов до −26 градусов: под снегом и в лесной подстилке температура не опускается ниже нуля, поэтому часть популяции успешно перезимовала на всех стадиях развития. Клещи начинают просыпаться при +1…+5, активизируются при +10, и при раннем сходе снега их активность может сместиться на апрель, а пик — с конца мая-июня на начало и середину мая.
7. 23 февраля в Калининграде у дома № 14 на улице Офицерской снег и лёд сошли с крыши жилого здания и повредили припаркованный автомобиль. Наледь пробила лобовое стекло, продавила люк, оставила вмятины на капоте. У машины повреждён бампер и сорван госномер.
8. В тот жень день на улице Дзержинского в Калининграде обрушилась крыша склада по переработке макулатуры. Сотрудники МЧС провели осмотр помещения, пострадавших нет.
9. В понедельник, 23 февраля, водитель Volkswagen, выезжая с улицы Куйбышева на разрешающий сигнал светофора, сбил школьницу 2016 года рождения. Девочка переходила дорогу по зебре на зелёный свет. Машина задела и шедшую с ней женщину. Ребёнок получил травмы.
10. Губернатор Алексей Беспрозванных 23 февраля поздравил бойцов 11-го армейского корпуса с Днём защитника Отечества и сообщил о передаче на фронт гуманитарной помощи. По его словам, военнослужащим вручили именные ножи, наручные часы и медали «За заслуги перед Калининградской областью». В зону СВО доставили оборудование для работы с беспилотниками на оптоволокне и продукты. Сбор помощи организовали совместно с жителями региона.
11. В честь праздника Калининград в четвёртый раз поучаствовал в спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно». В один день холодной водой обливаются люди в десятках городов России и за её пределами. Мероприятие прошло у «Ростех Арены».
12. В Калининграде курсировал тематический трамвай с водителем в военной форме. Мероприятие было приурочено к 80-летию региона и юбилею калининградского трамвая. Вагон № 438 когда-то ходил по маршруту № 5.
13. Администрация Балтийска объявила аукцион на благоустройство «Поля чудес». За 62,8 млн рублей подрядчик расчистит участок в 7,7 тыс. м², обновит тротуары и площадки, обустроит парковку, освещение, видеонаблюдение, установит 27 скамеек, 20 урн, две навесные конструкции и озеленит территорию. Победитель торгов станет известен 3 марта. Работы должны завершить к декабрю 2026 года.