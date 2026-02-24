Эксперт: пик активности клещей в Калининграде наступит раньше обычного

По словам ученого, большая «подушка» из снега защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов. В Калининградской области они были аномальными для региона до −26°С в январе. Там, где зимуют клещи, температура была гораздо выше. «Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в подстилке вообще не опускается ниже нуля», — сказала Калинина.