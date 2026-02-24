Участковый спас дом односельчанина от пожара в Заларинском районе. Все произошло в тот момент, когда хозяин дома — сотрудник «Росгвардии», находился на дежурстве в Иркутске. Его жена, заметив дым от соседней постройки, позвонила мужу. В это время мимо проходил старший сержант Антон Петров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД, он сразу бросился на помощь: вошёл в задымлённое помещение летней кухни и начал тушить огонь.