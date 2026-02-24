Участковый спас дом односельчанина от пожара в Заларинском районе. Все произошло в тот момент, когда хозяин дома — сотрудник «Росгвардии», находился на дежурстве в Иркутске. Его жена, заметив дым от соседней постройки, позвонила мужу. В это время мимо проходил старший сержант Антон Петров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД, он сразу бросился на помощь: вошёл в задымлённое помещение летней кухни и начал тушить огонь.
— К месту происшествия оперативно прибыли соседи и добровольная пожарная команда, затем сотрудники МЧС. Благодаря совместным усилиям дом удалось спасти. Огонь уничтожил бытовую технику на летней кухне: стиральную машину, микроволновую печь и холодильник. Именно он загорелся из-за скачка напряжения, — пояснили в ведомстве.
Однако основные запасы на зиму: мясо и домашние заготовки и сам дом были сохранены. Руководство МО МВД России «Заларинский» отметило мужество и выдержку Антона Петрова, подчеркнув его достойное воспитание и качества настоящего мужчины.