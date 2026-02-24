В СПбПУ создали робота для диагностики трубопроводов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Робототехнический комплекс для диагностики магистральных трубопроводов разработали инженеры Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого. Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, технология позволит выявлять дефекты в конструкции до подачи в трубы потока газа.
«Проблема в том, что раньше после строительства нового трубопровода диагностику осуществляли после подачи газа, что в случае наличия дефектов в трубопроводе могло приводить к выходу из строя дорогостоящего оборудования на компрессорных станциях и других объектах. Поэтому разработка технологии, которая позволила бы осуществить быструю первичную диагностику трубопровода в ходе его строительства, сегодня является очень востребованной и актуальной, в том числе и по экономическим причинам», — отметил к.т.н, доцент Высшей школы автоматизации и робототехники ИММиТ СПбПУ Олег Шмаков.
Новый автономный внутритрубный робототехнический диагностический комплекс (ВРДК), представляющий собой робототехническую платформу, способен перемещаться на расстояния до 60 км с углами наклона до 30 градусов к горизонту внутри трубопровода диаметром 1 400 мм. Кроме того, так как важнейшей задачей ВРДК является система диагностики, которая должна детектировать дефекты труб в автономном режиме, политехники также разрабатывают алгоритмы автоматического поиска дефектов по данным с датчиков ВРДК.
Еще одной особенностью разработки инженеров СПбПУ является его энергоэффективность. Так как работа диагностического комплекса предполагается также и при отрицательных температурах вплоть до минус 40 градусов, что требует внимательного отношения ко всем потребителям энергии системы. Высокая энергоэффективность комплекса обеспечивается системой рекупераци и энергии.
Первый образец робота, разработанный при непосредственном участии петербургского Политеха, уже проходит опытно-промышленную эксплуатацию. Также идет работа по анализу получаемых данных с датчиков, чтобы в следующей версии ВРДК можно было учесть все замечания эксплуатации. «Сегодня наша главная задача — это увеличение скорости обработки диагностических данных. Сейчас мы набираем статистику и в дальнейшем планируем использовать технологии искусственного интеллекта для их обработки. Также в ходе работы мы выявляем особенности работы ВРДК в реальном трубопроводе при отрицательных температурах», — сказал Шмаков.
По расчетам политехников, внедрение нового ВРДК, способного проводить диагностику в автономном режиме, будет возможно уже в 2027 году. Разработка ведется при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».