В СПбПУ создали робота для диагностики трубопроводов

«Проблема в том, что раньше после строительства нового трубопровода диагностику осуществляли после подачи газа, что в случае наличия дефектов в трубопроводе могло приводить к выходу из строя дорогостоящего оборудования на компрессорных станциях и других объектах. Поэтому разработка технологии, которая позволила бы осуществить быструю первичную диагностику трубопровода в ходе его строительства, сегодня является очень востребованной и актуальной, в том числе и по экономическим причинам», — отметил к.т.н, доцент Высшей школы автоматизации и робототехники ИММиТ СПбПУ Олег Шмаков.