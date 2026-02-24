«Это очень больная проблема»: в Башкирии ликвидировали 113,5 тысяч дорожных ям

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова на оперативном совещании в Центре управления республикой доложила о подготовке к предстоящему ямочному ремонту. По ее словам, наибольший объем работ традиционно приходится на весну, однако ликвидация дефектов ведется круглогодично. Общая протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в регионе превышает 19 тысяч километров, из них более 9 тысяч — регионального значения, около 10 тысяч — местного.