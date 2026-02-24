«Это очень больная проблема»: в Башкирии ликвидировали 113,5 тысяч дорожных ям

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова на оперативном совещании в Центре управления республикой доложила о подготовке к предстоящему ямочному ремонту. По ее словам, наибольший объем работ традиционно приходится на весну, однако ликвидация дефектов ведется круглогодично. Общая протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в регионе превышает 19 тысяч километров, из них более 9 тысяч — регионального значения, около 10 тысяч — местного.
Минакова сообщила, что в прошлом году на всех дорогах республики устранили почти 113,5 тысячи дефектов. Контроль за ямочным ремонтом продолжится через автоматизированную систему СКПДИ, созданную по поручению главы региона. Система позволяет отслеживать статус каждого повреждения и соблюдение сроков. Она отметила положительную динамику в уменьшении ямочности по сравнению с прошлым годом, связав это с редкими переходами температуры через ноль.
Основным подрядчиком на дорогах регионального и местного значения (кроме уличных сетей городов и сел) остается «Башкиравтодор». Для оперативного устранения дефектов в межсезонье предприятие заготовило холодную асфальтобетонную смесь. Министр уточнила, что по филиалам распределено более 2,2 тысячи тонн материала, этого объема достаточно до запуска горячего асфальта.
Как пояснила глава Минтранса, с наступлением положительных температур дорожники перейдут на горячий асфальтобетон. Запуск 25 асфальтобетонных заводов начнется планомерно с апреля, в зависимости от погоды. Инспектирование региональных дорог планируется завершить до 1 мая, устранение дефектов — до 1 июня.
Муниципалитетам поручено оцифровать данные о ямочности на дорогах местного значения и внести их в систему СКПДИ. Оцифровку необходимо завершить до 15 мая, ремонт — до 15 июня.
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул важность задачи, назвав ямочный ремонт «больной проблемой», которая сильно нервирует людей. Он поручил Минтрансу готовиться и с наступлением оттепели закрывать самые сложные участки холодным асфальтом, отметив, что все необходимое для этого есть.
