Проверка систем оповещения пройдет в Волгограде и области 4 марта

Проверку систем оповещения в начале марта в регионе устраивают каждый год. Это плановое мероприятие. Все сигналы будут учебными. Так что волгоградцев просят сохранять спокойствие. А если кто-то вдруг не услышит завывания сирен, стоит сообщить об этом в местную администрацию.