Проверка систем оповещения пройдет в Волгограде и области 4 марта

В следующую среду в Волгоградской области опять комплексно проверят систему оповещения. Сирены будут завывать на территории Волгограда 4 марта 2026 года с 10.00 до 11.00. Волгоградцы услышат электросирены и громкоговорители. Передадут сигналы учебной тревоги и по телевидению, и по радио, сообщили в мэрии.
— Подача сигнала «Внимание всем!» и включение электросирен означает необходимость включить телевизоры и радиоприемники, эфирное вещание будет замещено речевой информацией, — рассказали в администрации Волгограда.
Проверку систем оповещения в начале марта в регионе устраивают каждый год. Это плановое мероприятие. Все сигналы будут учебными. Так что волгоградцев просят сохранять спокойствие. А если кто-то вдруг не услышит завывания сирен, стоит сообщить об этом в местную администрацию.