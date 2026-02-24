В Челябинской области возрастет поддержка молодых ученых

В Челябинской области выплаты молодым ученым на приобретение жилья увеличатся до 2 млн рублей. Изменения в закон «Об образовании в Челябинской области» депутаты одобрили на комитете Законодательного Собрания по социальной политике. Законопроект внесен губернатором Алексеем Текслером.