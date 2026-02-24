В Челябинской области возрастет поддержка молодых ученых

В Челябинской области выплаты молодым ученым на приобретение жилья увеличатся до 2 млн рублей. Изменения в закон «Об образовании в Челябинской области» депутаты одобрили на комитете Законодательного Собрания по социальной политике. Законопроект внесен губернатором Алексеем Текслером.
Как подчеркнула председатель комитета Наталья Лощинина, документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, а также содержит значимые изменения, направленные на поддержку молодых ученых.
Сейчас размер выплаты составляет 1,5 млн рублей. Ежегодно планируется поддерживать 30 молодых специалистов. Депутаты отметили, что увеличение размера выплаты станет мощным стимулом для молодых специалистов оставаться в Челябинской области и развивать свои научные проекты.
Комитет рекомендовал принять документ сразу в трех чтениях, сократив процедуру. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.