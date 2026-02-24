Белорус увидел на счете $40 тысяч после видео в TikTok — вот что было дальше

Житель Витебска после видео в TikTok захотел сыграть на бирже, но в конце концов оказался в милиции. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
В ноябре 2025-го 54-летний витебчанин в популярной соцсети TikTok наткнулся на видео с рекламой быстрого инвестиционного заработка. Мужчина перешел по ссылке, ввел личные данные и вскоре уже разговаривал с личным куратором в Telegram. Мнимый куратор создал для белоруса рабочий кабинет на платформе и проинструктировал, как и когда вносить деньги.
Первоначально белорус перевел на указанный мошенниками счет 150 белорусских рублей и стал совершать сделки. В декабре на личном счете витебчанин увидел 40 тысяч долларов и захотел их вывести. Однако с этим возникли сложности. Куратор под различными предлогами убеждал белоруса пополнять счет снова и снова, пока у него не закончились все сбережения, в том числе деньги, отложенные на авто. Затем еще витебчанин взял кредит в банке на сумму около 75 тысяч рублей и только после этого решил проверить компанию в интернете и узнал, что ее давно не существует. Когда мужчина понял, что попался на уловки мошенников, обратился сначала к юристам, а потом — в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
