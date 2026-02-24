Желтый уровень погодной опасности сохранится в Ростовской области до 27 февраля

В Ростовской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. Причины — туман и гололедица. Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, туманы местами по региону ожидаются до 9 утра 25 февраля, а гололедно-изморозевые явления — до 18 часов 27 февраля. Также в указанный период местами прогнозируют гололед, мокрый снег на проводах и деревьях.
Уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».
