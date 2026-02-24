Синоптик рассказал о рекордных сугробах в Москве

«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за сутки снега стало меньше на 4 сантиметра, и высота снежного покрова составляет 62 сантиметра. На других метеостанциях мегаполиса высота сугробов составляет от 70 сантиметров в Тушино до 73 сантиметров на Балчуге, убыль за сутки составила 1−2 сантиметра», — сообщил Леус.