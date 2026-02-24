Синоптик рассказал о рекордных сугробах в Москве

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Рекорд по высоте снежного покрова может обновиться в Москве в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в столичном регионе во вторник начнется снегопад, он продолжится в среду и возобновится в субботу.
«Напомню, что рекорд по высоте снежного покрова для 25 февраля составляет 65 сантиметров, и вероятность его обновления достаточно высока», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что высота снежного покрова в столице повсеместно снижалась в течение прошедших суток.
«В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за сутки снега стало меньше на 4 сантиметра, и высота снежного покрова составляет 62 сантиметра. На других метеостанциях мегаполиса высота сугробов составляет от 70 сантиметров в Тушино до 73 сантиметров на Балчуге, убыль за сутки составила 1−2 сантиметра», — сообщил Леус.
Он добавил, что на территории области самый высокий снежный покров остаётся в Кашире и Коломне — 75 сантиметров, отметив, что этот уровень на 3 сантиметра ниже показателей понедельника.