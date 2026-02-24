В Омск не пустили 1,7 тысяч срезов хризантем, предназначенных для подарков на 8 марта

Порядка 1,7 тысяч срезов хризантем из Китайской Народной Республики, ввезенных транзитом через Казахстан, были задержаны на омской границе. Причиной стало выявление специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области на цветах опасного вредителя под названием Калифорнийский цветочный трипс. Вся партия красивых цветов была уничтожена путем сжигания, сообщили в ведомстве.