В Омск не пустили 1,7 тысяч срезов хризантем, предназначенных для подарков на 8 марта

В огромной партии цветов, которую везли в город на подарки омичкам из Китая, выявили опасного вредителя.

Источник: Комсомольская правда

Маленькое насекомое под названием Калифорнийский трипс стало причиной недопущения в Омск огромной партии красивых китайских хризантем. 1,7 тысяч срезов не попадут в вазы омичек в предстоящий женский праздник — их сожгли сотрудники омского Россельхознадзора.

Порядка 1,7 тысяч срезов хризантем из Китайской Народной Республики, ввезенных транзитом через Казахстан, были задержаны на омской границе. Причиной стало выявление специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области на цветах опасного вредителя под названием Калифорнийский цветочный трипс. Вся партия красивых цветов была уничтожена путем сжигания, сообщили в ведомстве.

