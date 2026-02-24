Новый штамм коронавируса добрался до Крыма

В Крыму зафиксировано распространение нового гибридного штамма коронавируса XFG, неофициально именуемого «Стратус». По данным Роспотребнадзора, на середину февраля 2026 года в России отмечен рост заболеваемости COVID-19 на 10,9%. Основную роль в этом подъеме играет именно вариант «Стратус» — «гибридный отпрыск» двух линий штамма «Омикрон». В мире география вируса охватила 38 государств, наиболее тяжелая ситуация в Юго-Восточной Азии.
В беседе с корреспондентом «Крымской газеты» руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что на полуострове среди заболевших также доминирует этот штамм.
«Уже за истекший период 2026 года на территории республики зарегистрировано 199 случаев новой коронавирусной инфекции», — уточнила Пеньковская.
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что для «Стратуса» характерны высокая заразность, но легкое течение болезни, напоминающее другие варианты омикрона. Отличительной особенностью может быть осиплость или сиплость голоса.
Специфического лечения от нового штамма не существует, применяется стандартная симптоматическая терапия: обильное питье, жаропонижающие и голосовой покой.
Главной мерой защиты остается вакцинация. Как подчеркнула Наталья Пеньковская, современные вакцины эффективны и против варианта «Стратус». Особенно важно иммунизироваться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.
При этом в ведомстве отметили снижение заболеваемости: в 2025 году в Крыму коронавирусом заболели 1881 человек, что в 3,5 раза ниже показателей 2024 года.