Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на среду

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы на ближайшие сутки.
«В ближайшую среду погоду в Беларуси ночью будет определять малоактивный атмосферный фронт. Временами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ночью в отдельных районах страны ожидается дождь», — сообщили в Белгидромете.
По словам синоптиков, в ночное и утреннее время прогнозируется туман и гололед, на дорогах ожидается гололедица.
В среду, 25 февраля, температура воздуха ночью будет от 0 до −6°С, а днем поднимется до +2°С.
Затем 26 и 27 февраля Беларусь окажется во власти влажных воздушных масс, при этом в ночные часы температура воздуха местами упадет до −16°С.
«26 февраля будет преимущественно без осадков, но в ночные часы местами по юго-востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег, на дорогах сохранится гололедица», — предупредили синоптики.
Температура воздуха ночью будет −3..-10°С, при прояснениях температурный столбик опустится до −16°С, днем будет от −4°С до +3°С.
В пятницу, 27 февраля, в Беларуси будет почти без осадков, только в некоторых северных районах ожидаются мокрый снег и дождь, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Согласно прогнозу, в ночные часы вечер будет южный и умеренный, а днем местами он сменится на порывистый северного направления.
«Температура воздуха будут от −1°С по юго-западу и до −15°С по юго-востоку страны, днем — от −2°С до +4°С, а в западных районах — до +5..+8°С», — сообщили синоптики.