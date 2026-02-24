Можно ли выплатить фитр-садака 2026 деньгами?

Фитр-садака выплачивается только нуждающимся мусульманам. Ее нельзя направлять на ремонт мечетей или другие материальные нужды. Также существуют ограничения по родству: нельзя давать фитр своим родителям, бабушкам и дедушкам, а также детям, внукам и собственной семье. Но можно выплатить его за брата или сестру. Мусульманин обязан выплатить фитр за себя и за своих малолетних детей, не достигших половой зрелости.