Можно ли выплатить фитр-садака 2026 деньгами?

Это обязательное пожертвование, которое каждый состоятельный верующий вносит до праздничного намаза Ураза-байрам, чтобы очистить свой пост и помочь нуждающимся встретить праздник. Разбираемся в главных вопросах вместе с имамами и Духовным управлением мусульман республики.
Да, можно. Согласно ханафитскому мазхабу, которому следуют большинство мусульман Татарстана, выплата фитр-садака деньгами разрешена и даже более предпочтительна в современных условиях. Имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин пояснил, что исторически мера помощи равнялась одному саа — примерно трем литрам сыпучих продуктов, чаще всего фиников или зерна. «Они отдавали финиками в основном, и у них такое мерило было, которое называлось саа. Это современным языком примерно трехлитровая банка», — напомнил имам.
Сегодня Духовное управление мусульман Татарстана позволяет заменить продуктовый набор денежным эквивалентом. «Получается, что финиками трехлитровая банка — это столько-то рублей, зерном — это столько-то рублей. И мы уже деньгами можем отдать нуждающемуся человеку, и тем самым он порадуется, и мы порадуемся», — добавил Хайруллин. Это мнение разделяют многие богословы, считая, что деньги дают бедняку возможность самому выбрать необходимое — еду, одежду или лекарства.
Духовное управление мусульман Республики Татарстан ежегодно устанавливает рекомендуемый размер фитр-садака, исходя из рыночной стоимости продуктов. На 2026 год установлены следующие суммы:
- 200 рублей для мусульман, чей достаток соответствует нисабу по серебру (ориентировочно 120 тысяч рублей).
- 1200 рублей для тех, кто обладает нисабом по золоту (около 940 тысяч рублей).
Эти суммы рассчитаны как денежный эквивалент стоимости ячменя, фиников или изюма в объеме одного саа.
Фитр-садака выплачивается только нуждающимся мусульманам. Ее нельзя направлять на ремонт мечетей или другие материальные нужды. Также существуют ограничения по родству: нельзя давать фитр своим родителям, бабушкам и дедушкам, а также детям, внукам и собственной семье. Но можно выплатить его за брата или сестру. Мусульманин обязан выплатить фитр за себя и за своих малолетних детей, не достигших половой зрелости.
Крайний срок выплаты — до начала праздничного намаза в день Ураза-байрам. Если выплатить позже, пожертвование засчитывается как обычная милостыня, но обязанность фитр-садака с человека снимается только своевременной выплатой. Выплачивать милостыню разговения можно с первого дня Рамадана, чтобы средства вовремя дошли до адресатов.
Таким образом, фитр-садака в Татарстане можно уверенно выплачивать деньгами в установленных ДУМ РТ размерах, что поддержит нуждающихся перед светлым праздником.