Член-корреспондент РАН рассказал о выходе животноводства на новый уровень

Племяшов: российское животноводство выходит на принципиально новый уровень.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России есть возможность создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести отечественное племенное животноводство на принципиально новый уровень, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.

«Учёные Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины только что получили новорождённого телёнка методом экстракорпорального оплодотворения — IVP (in vitro produced) — в условиях собственной научно-образовательной лаборатории», — сказал он.

По его словам, «рождение этого телёнка — не случайная удача, а закономерный результат многолетней системной работы».

«Мы целенаправленно выстраивали компетенции: от геномной оценки и селекционных подборов до эмбриологии и криоконсервации. Сегодня наша лаборатория способна создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести российское племенное животноводство на принципиально новый уровень», — подчеркнул собеседник агентства.

Отцом телёнка, добавил он, стал геномно-оцененный бык голштинской породы «Баркип», рождённый в США с одним из высочайших в мире показателей племенной ценности — TPI 3490 при продуктивности молока 1 287 фунтов. Донором яйцеклетки послужила высокопродуктивная племенная корова из Ленинградской области с удоем свыше 14 000 кг за 305 дней лактации.

«Биотехнологический процесс стал возможен благодаря специально оснащённой лаборатории университета с эмбриональными инкубаторами, микроманипуляционными системами и ламинарными боксами», — сказал ректор университета.

«Развитию направления способствует и государственная поддержка: министерство сельского хозяйства включило СПбГУВМ в консорциум вузов по разработке и внедрению репродуктивных биотехнологий, обеспечив финансирование на дооснащение лаборатории современным оборудованием», — заключил он.

