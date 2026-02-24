Предложен метод получения перовскитных кристаллов для рентген-детекторов

«Сейчас мы подошли к технологическому пределу возможностей старых материалов. Традиционные детекторы на основе кремния или аморфного селена работают неплохо, но, чтобы получить четкую детализированную картинку, приходится увеличивать лучевую нагрузку на пациента. К тому же, для них нужны громоздкие панели — а мы рассчитываем, что наши разработки можно будет использовать еще и в небольших, гибких конструкциях», — рассказал руководитель авторского коллектива Рашид Назмитдинов.