Синоптик рассказала о небольшом морозе в первые дни марта

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Оттепель придет в Москву 1 марта, но надолго она не задержится, первая пятидневка весны завершится небольшим морозцем, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«С приходом календарной весны температура воздуха в Москве повысится, днем до слабой оттепели… Надолго оттепель не задержится, первая пятидневка весны в Москве завершится небольшим морозцем», — сообщила Позднякова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что температура воздуха в этом году будет значительно ниже, чем в 2025-м, когда оттепель началась с 1 марта и продлилась весь месяц.