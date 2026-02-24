В Шереметьево таможенники изъяли бюст Ворошилова времен СССР

Как рассказали в ФТС, товары пытался вывезти за границу гражданин России, инспекторы остановили его при выборочном контроле. При сканировании багажа и ручной клади были обнаружены многочисленные медали, ордена, нагрудные знаки, архивные документы и другие ценные предметы. Мужчина пояснил, что все это — часть его личной коллекции, однако документы, подтверждающие законность их приобретения, не предоставил.