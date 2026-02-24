В Шереметьево таможенники изъяли бюст Ворошилова времен СССР

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 450 государственных наград и бюст маршала Климента Ворошилова времен СССР пытались вывезти из России в Китай, таможенники в «Шереметьево» пресекли контрабанду культурных ценностей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
«Контрабанду крупной партии предметов фалеристики и культурных ценностей времен СССР в Китай пресекли шереметьевские таможенники. Изъято 455 государственных наград, 37 архивных документов, а также бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова. Их стоимость превышает 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Как рассказали в ФТС, товары пытался вывезти за границу гражданин России, инспекторы остановили его при выборочном контроле. При сканировании багажа и ручной клади были обнаружены многочисленные медали, ордена, нагрудные знаки, архивные документы и другие ценные предметы. Мужчина пояснил, что все это — часть его личной коллекции, однако документы, подтверждающие законность их приобретения, не предоставил.
В ведомстве добавили, что товары были направлены на экспертизу, которая установила, что они подлинные. Среди ценностей оказались медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За Оборону Москвы» и другие.
На россиянина завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.